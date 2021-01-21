اغتصبوها لمدة 24 ساعة في «عشة».. حكاية خطف «هدى» تحت تهديد السلاح

كانت تجلس بجانب قريب لها داخل سيارة في طريقها لقضاء بعض أغراضها المنزلية من الإسكندرية، وخلال سيرهما على الطريق الساحلي الدولي، أجبرهما 3 شباب على الوقوف بعد أن صدموا سيارتهما، وخلال فحص السيارتين، أخرج أفراد العصابة الأسلحة النارية الخرطوش والبيضاء واعتدوا على صديقها بالضرب وتمكنوا من خطفها واحتجزوها داخل «عشة» زراعية ثم تناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

رسالة واتساب أنقذتها

عاشت «هدى» لمدة 24 ساعة في مأساة كادت خلالها أن تفقد حياتها حتى نجحت في خداع المتهمين وطلبت منهم أن ترسل رسالة لوالدتها من على هاتف أحدهم حتى تطمئنها وتبعد شبهة الخطف والاغتصاب عنهم، فوافقوا فقامت بإرسال صورة أحدهم إلى والدتها، وبعد ساعات من الجريمة توجه صديق المجني عليها إلى قسم شرطة ثالث المتنزه وحرر محضرًا بالواقعة، وشرح فيه ملابسات الواقعة وكيفيه خطف المجني عليها في أقل من دقيقة.

صديق المجني عليها

وأضاف صديق المجني عليها أنه أحد أقاربها وكان بصحبتها وقت اختطافها وأنه فوجئ خلال سيرهما بسيارته على الطريق الساحلي الدولي وتحديدًا في آخر شارع 45 بـ 3 شباب يستوقفونه، ويشهرون في وجهه الأسلحة النارية والخرطوش واعتدوا عليه بالضرب وتمكنوا من اختطاف المجني عليها والهرب بها إلى الزراعات.

وبعد ساعات من البلاغ قدم صديق المجني عليها ووالدتها رسالة فيها أحد الأشخاص وتبين من تتبع المباحث أنه أحد المتهمين وتمت مداهمة العشة في اليوم التالي للجريمة بعدما نجحت المباحث في تحديد مكانهم وألقي القضب عليهم وهم "شعبان.ر" 24 عامًا، بائع متجول، ومحمد.ح 32 عامًا، عاطل، حسين.ع 25 عامًا، بائع خضار، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأنهم نصبوا فخًا لصديق المجني عليها بعدما شاهدوها تجلس بجانيه فقرروا خطفها واغتصابها.

الضحية: اغتصبوني لمدة 24 ساعة

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة أنها اصطحبت قريبها من منزل أسرتها بقصد توصيلها إلى الإسكندرية لإنهاء بعض أغراضها الخاصة وشراء بعض احتياجاتها المنزلية لكنها فوجئت أثناء سيرهما في على الطريق الساحلي بقطع المتهمون للطريق وإشهار الأسلحة في وجهيهما وعندما حاول صديقها التصدي لهما اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا اصابة في وجهه ثم اقتادوني داخل سيارتهم وفروا هاربين، واغتصبوها داخل عشة بالزراعات لمدة 24 ساعة.