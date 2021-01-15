تعرف على مواعيد مباريات كرة اليد اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في نسختها الـ27، ضمن إطار دور المجموعات.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقراءها تستعرض أبرز مباريات بطولة اليد اليوم.

موعد مباراة قطر وأنجولا

من المقرر أن يلتقي المنتخبان في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، داخل الصالة الرياضية ببرج العرب، وتذاع المباراة على شاشة OnTime Sports 3.

موعد مباراة إسبانيا والبرازيل

يتقابل المنتخبان على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تذاع على قناة OnTime Sports 3 .

موعد مباراة ألمانيا وأوروجواي

تقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتبث على قناة OnTime Sports 3.

موعد مباراة الأرجنتين والكونغو الديمقراطية

تنطلق المبارة في تمام الساعة السابعة مساءً، على صالة استاد القاهرة، على أن تبث على قناة OnTime Sports 3.

موعد مباراة كرواتيا واليابان

تقام المبارة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على الصالة الرياضية ببرج العرب، على أن تذاع على قناة On Time Sport HD 2.

موعد مباراة الدنمارك والبحرين

تنطلق المبارة بين منتخبي الدنمارك والبحرين في تمام الساعة التاسعة والنصف، على صالة استاد القاهرة، وتذاع على قناة On Time Sport HD 2.

موعد مباراة تونس وبولندا

وتقام مباراة اليد بين منتخبي تونس وبولندا في تمام الساعة التاسعة والنصف، داخل الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تذاع على قناة OnTime Sports 3.

موعد مباراة المجر وكاب فيردي

تنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وتذاع على شاشة On Time Sport HD.

وانطلقت بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في 13 يناير الجاري، وحضر حفل الافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تختتم البطولة في 31 من الشهر ذاته.