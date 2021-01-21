لو شغال في قطاع خاص.. 9 واجبات تجاه صاحب العمل عليك الالتزام بها

حدد قانون 12 لسنة 2003 المعروف بـ« قانون العمل»، علاقة أطراف العملية الإنتاج الثلاثة في القطاع الخاص وهم؛ صاحب العمل والعامل وطبيعة العمل نفسه، بين واجبات وحقوق حتى تسير العملية الانتاجية بما يحقق النفع للجميع والوطن.

أهم الواجبات التي نصت عليها المادة 56

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أهم الواجبات التي نصت عليها المادة 56 من مواد قانون العمل، والمفروضة على العامل لدى صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، وهي على النحو التالي:

تأدية الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة

1- أن يؤدي العامل بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ،وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية و الجماعية ، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .

2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به،إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .

3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .

حسن معاملة صاحب العمل

5- أن يحسن معاملة صاحب العمل.

6- أن يحترم رؤساء وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها .أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به .أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .

7- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .

8- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية و البيانات الأخرى التى تتطلب القوانين و النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .

9- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنيا وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.