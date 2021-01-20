6 سيارات SUV أقل من 500 ألف جنيه ..تنافس «تويوتا CHR» الجديدة (صور)

داخل قطاع السيارات، وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت مبيعات سيارات الـ«suv» في الارتفاع وبدأ المستهلك المحلي في الاهتمام بتلك الفئة من السيارات لما تمتاز به من قوة وأناقة التصميم ورحابة المقصورة الداخلية والعديد من المواصفات والكماليات التي يحتاجها المستهلك المحلي، وكانت أخر تلك الطرز المطروحة سيارة «تويوتا CHR» موديل العام 2021.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أبرز السيارات المنافسة لطراز «تويوتا CHR» الجديدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والفئة السعرية أقل من 500 ألف جنيه.

«تويوتا CHR»

تتوافر بفئة واحدة داخل السوق المحلي بسعر 445 ألف جنيه، وتأتي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 113 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 185 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بنظام «CVT»، بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لترا.

تتوافر بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «نظام التعليق الأمامي والخلفي، نظام منع انغلاق المكابح، تظام توزيع الفرامل الإلكترونية، نظام مساعدة الفرامل، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام تثبيت الفرامل، وسائد هوائية للراكب الأمي بالإضافة إلى ستارة جانبية، نظام حماية ضد السرقة، مصابيح أمامية وخلفية LED ، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، جنوط سبورت».

رينو كادجار

تتوافر السيارة في السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات سعر الأولى منها يصل إلى 364 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 399 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 424 ألف جنيه، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

تأتي السيارة مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية، جنوط قياص 17 بوصة».

سكودا كاميك

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفة التجهيزات سعر الأولى منها يصل إلى 375 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 445 ألف جنيه، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تأتي السيارة مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبت ومحدد سرعة، جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED».

بيجو 2008

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات يصل سعر الأولى منها إلى 340 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 400 ألف جنيه، مزودة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تأتي مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرمل EBD، ودعم لأنظمة الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب، مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة».

ميتسوبيشي إكليبس

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات تبدأ أسعار الفئة الأولى منها بـ 375 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 410 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ 430 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ 460 ألف جنيه، والفئة الخامسة بـ 480 ألف جنيه، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

تأتي السيارة مجهزة بعدة وسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية».

هيونداي توسان

تتوافر السيارة بـ5 فئات مختلفة التجهيزات بسعر أقل من 500 ألف جنية للمحرك العادي يصل سعر الفئة الأولى منها 408 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ438 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ 463 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ488 ألف جنيه، والفئة الخامسة بـ 493 ألف جنيه، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 175 حصان، وعزم أقصى دوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

نيسان قشقاي

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات يصل سعر الأولى منها إلى 360 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 396 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ425 ألف جنيه، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى من طراز «CVT».

تأتي مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist».