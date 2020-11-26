طرح تويوتا CHR 2021 بالسوق المصري مع أحدث أنظمة الأمان قريبا

يستعد السوق المصري لطرح الطراز الجديد من تويوتا CHR الجديدة لسنة 2021، ويأتي الطراز الجديد بالعديد من الخيارات والألوان الحصرية، كما تم تطوير تصميمه بشكل ديناميكي كبير، وتم تزويد السيارة بنظام محدث من "TOYOTA SAFETY SENSE"، والتي تتضمن عددًا من المميزات الأمان والسلامة الجديدة، ما يجعلها آمنة تماماً أثناء القيادة.

وأبز التحديثات التي تلقتها السيارة الجديدة هي إدخال اللون الأسود في العديد من أركانها الداخلية، بالإضافة إلى مصابح LED، الأمامية بإضاءات عالية ورايات قابلة للطي كهربائياً، بالإضافة إلى جنوط مقاس 19 بوصة بإطارات كونتيننتال.

وأبرز مواصفات الأمان التي أضيف في السيارة هي مساعدة توجيه الطارة بالمشاه، ونظام مساعدة المنعطفات عند التقاطع والذي يعطي تحذي وفرامل تلقائية عند وجود سيارة معاكسة، ومساعدة تتبع المسار، ونظام تثبيت السرعة، ويتوافر بالسيارة أيضاً نظام التشغيل الكهربائي والتدفئة للمقاعد.

وتتميز السيارة من الدخل بلمسات عديدة من جلد الكانتارا وتنجيد كال للمقاعد من القماش، فضلًا عن أنها مجهزة بمحرك سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 144 حصانًا وعزم دوران 188 نيوتن/متر.

وزُودت السيارة بناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، والذي يرسل القوة إلى العجلات الأمامية . CH-R ولا تقدم نظام الدفع الرباعي.

وهذا المحرك الرباعي الأسطوانات يعطي تسارعاً من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 10.5 ثانية، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم م يقرب 11.4 لتر .

وتتميز السيارة في النسخة الأعلى تجهيزاً بمقاعد للسائق قابلة للتعديل كهربائياً، ومن الداخل مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، ونظامي "Apple CarPlay و Android Auto "، ومكيف هواء أوتوماتيكي وراديو فضائي، وستة مكبرات صوت، وأوضاع قيادة يمكنك الإختيار بينها.