قارن قبل الشراء.. «بيجو 5008» و«سكودا كودياك» 2021 الجديدة 

في الأشهر القليلة الماضية تم طرح عدد كبير من الطرز المختلفة لعدة علامات تجارية للشركات المصنعة للسيارات، داخل السوق المحلي المصري موديل العام الجديد 2021، حيث كان آخرها موديل 2021 «فيست ليفت» لسيارة «بيجو 5008» والتي تدخل ضمن منافسة مع قائمة سيارات فئية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ومنها الموديل الجديد لسيارة «سكودا كودياك».

خلال السطور التالية يرصد «الوطن» أهم مواصفات وإمكانيات سيارتي «بيجو 5008 وسكودا كودياك» موديل 2021، ومنها:

بيجو 5008

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» عن طرح الموديل الجديد (فيست لفت) 2021 من سيارة الكروس أوفر «بيجو 5008» بسعر يبدأ من 560 ألف جنيه وحتى سعر 740 ألف جنيه، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600CC، ينتج قوة قدرها 165 حصان، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل السرعة القصوى 201كم/س.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س، خلال 8.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، كما تتمتع بعدة وسائل للأمان منها «وسائد وستائر هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD، وأنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA، ونظام تنبيه السائق، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

كما تأتي السيارة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، وعدة تجهيزات مختلفة منها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة نهارية LED، حساسات مطر، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، شاشة وسائط 8 بوصة».

وتصل الأبعاد الخاصة بالسيارة «طول 4641ملم، وعرض 1844ملم، وارتفاع 1646ملم»، فيما تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 510 لتر، ويتوافر الموديل الجديد بـ6 فئات مختلفة التجهيزات تبدأ أسعار الفئة الأولى 560 ألف جنيه، والثانية بـ600 ألف جنيه، والثالثة بـ 680 ألف جنيه، والرابعة بـ 690 ألف جنيه، والخامسة بـ 730 ألف جنيه، والسادسة بـ 740 ألف جنيه.

سكودا كودياك

أعلن الوكيل المحلي للعلامة «سكودا» عن طرح الموديل الجديد لعام 2021 من طراز «سكودا كودياك» الـSUV بأسعار تبدأ من 555 ألف جنيه وحتى سعر الـ860 ألف جنيه؛ وتتوافر السيارة داخل السوق المحلى بإصدارين متختلفين الأول بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.4 لتر 1400CC، ينتج قوة قدرها 150 حصان، عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما تتوافر السيارة بإصدار ثاني بمحرك سعته اللترية 2 لتر 2000CC، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 330نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

تتوافر السيارة بعدة وسائل للأمان منها «الوسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP»، كما تتمتع بعدة تجهيزات منها: مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتأتي السيارة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة، وبأبعاد «طول 4363ملم، وعرض 1841ملم، وارتفاع 1601ملم»، فيما تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 650 لتر.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س، خلال 9.9 ثانية، وتستهلك من الوقود متوسط 6.3 لتر لقطع مسافة 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 199كم/س.