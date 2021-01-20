بزيادة 15 ألف جنيه..قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «سكودا» 2021 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» عن قائمة الأسعار الرسمية للطرز المختلفة في السوق المصري خلال شهر يناير الجاري، والتي ارتفعت في بعض الطرز بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنية .

وجاءت زيادة الأسعار الرسمية لسيارة «سكودا كودياك» موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 5 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، حيث وصلت الفئة الأولى منها إلى 560 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 605 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 685 ألف جنيه، والرابعة بسعر 730 ألف جنيه، والخامسة بسعر 765 ألف جنيه، فيما وصلت سعر الفئة السادسة «L&K Special Edition» إلى 780 ألف جنيه، وفئة «TSI AWD» إلى 875 ألف جنيه.

فيما جاءت أسعار طراز «سكودا كاروك» للفئة الأولى بسعر 515 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 590 ألف جنيه ، والفئة الثالثة بسعر 560 ألف جنيه.

كما ارتفعت أسعار فئات سيارة «سكودا أوكتافيا» بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه ، ووصل سعر الفئة الألوى إلى 415 ألف جنيه ، والفئة الثانية بسعر 590 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 500 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 660 ألف جنيه.

وخلال التقرير الصادر من الشركة، وصل سعر الفئة الأولى من سيارة «سكودا كاميك» موديل العام الجديد 2021 إلى 375 ألف جنيه، والفئة الثانية منها بسعر 445 ألف جنيه، فيما وصل سعر طراز «سكودا سكالا» الفئة الأولى موديل العام 2021 إلى 360 ألف جنيه، والفئة الثانية منها بسعر 425 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير سعر فئات السيارة «سكودا سوبريب» موديل العام 2021، حيث وصل سعر الفئة الأولى منها إلى 505 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 570 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 630 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 700 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 830 ألف جنيه.