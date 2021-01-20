ننشر المحتوى الكامل لـ«فلاشة» وزير التعليم المقدمة للبرلمان

ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، بيان جهود الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض كشف حساب الوزارة خلال الفترة الماضية، والرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالنواب، خاصة في ظل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن العملية التعليمية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وكذلك التطور الذي حدث على مدار السنوات الماضية لبناء منظومة التعليم الجديدة، هذا بخلاف لتجربة التعليم عن بُعد.

وينشر «الوطن»، في السطور التالية محتوى فلاشة وزير التربية التعليم والتي قام بتوزيع نحو 500 «فلاشة» على 500 نائب، بالتزامن مع كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وتحتوي الفلاشة على 9 ملفات PDF، تشمل جهود الوزارة.

بنك المعرفة

وجاء ضمن ملفات فلاشة وزير التعليم، «بنك المعرفة»، حيث استعرضت ورش العمل بهدف تدريب الجهات المختلفة، وكذلك إنشاء منصة موحدة لإدارة التعلم LMS، في الفترة من شهر فبراير 2019، حتى 12 نوفمبر 2020، والتي تهدف لإتاحة محتوى إلكتروني وتفاعلي من أكبر الناشرين وشركات الإنتاج وفقًا للمعايير ومخرجات التعلم المصرية، حيث بلغت عدد الموضوعات التعليمية حتى الآن أكثر من 43 ألفا.

كما تضمنت الملفات تقريرا بشأن ما تم إنجازه من مستهدف برنامج الحكومة فيما يخص الأبنية التعليمية، حيث تضمن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه في عام 2018، وتضمنت الهدف الاستراتيجي الثاني «بناء الإنسان المصري» والذي تضمن برنامج إتاحة التعليم للجمع بدون تمييز وفيما يخص أهداف التوسع في إنشاء المباني المدرسية تم إنشاء 40 ألف فصل بمعدل سنوي 10 آلاف فصل بداية من 2018 - 2019 حتى 2021 - 2022، وطبقا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة المستهدف بداية من 2019 - 2020، إلى 15 ألف فصل سنوي، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية وكذا مدارس المتفوقين.

الاعتماد التربوي

وتضمنت الفلاشة تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن رصد الإنجازات خلال الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2019، والتي جاءت أبرزها تأهيل مؤسسات التعليم قبل الجامعي «المدارس»، للاعتماد التربوي، حيث حصلت 804 مدارس بمراحل التعليم المختلفة على الاعتماد التربوي، من NAQEAA، وكذلك المتابعة الميدانية المكثفة والممنهجة للمدارس لضمان جودة الأداء المدرسي والانضباط.

ومن بين الملفات أيضًا، هو برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، حيث يتضمن تأهيل المدارس للاعتماد والجودة، وبلغ مجموع المدارس بجميع المراحل التعليمية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة «1687» مدرسة المستهدف خلال العامين الأولين من برنامج الحكومة تأهيل واعتماد عدد 8079 مدرسة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

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