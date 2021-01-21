«الإعلاميين» توفر أنابيب أكسجين وماسكات لأعضائها مصابي كورونا «صور»

بدأت نقابة الإعلاميين في توفير أنابيب الأكسجين والماسكات الطبية المجانية سواء لأعضائها أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة وأسرهم، وأعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة وفرت كل الإمكانيات والخطوات العلاجية للإعلاميين المصابين بفيروس كورونا بدء بالفحص والتحليل وعمل المسلحة وتوفير فريق طبى متخصص.

بروتوكولات علاجية مع معامل وشركات

وأشار الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن النقابة وقعت بروتوكولات علاجية مع كبريات المعامل والشركات فضلا عن تخصيص طبيب استشاري، موضحا أن إجراء التحاليل والمسحات يتم توافره للأعضاء وهم في منازلهم وبشكل مجاني بموجب كارنيه العضوية، وأن كل هذه الميزات يتمتع بها العضو وأسرته، بالإضافة إلى العمال والإداريين بالنقابة.

ولفت سعدة إلى أن النقابة شكلت لجنة مكونة من 19 عضوا موزعين في مختلف القنوات والمؤسسات الإعلامية للإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورونا حتى يتسنى للنقابة تقديم الخدمات العلاجية المطلوبة، وشدد على أن أي مصاب يصرف له البروتوكول العلاجي الذي نصت عليه وزارة الصحة مجانا أيضا.

إيصال أنبوبة الأكسجين لمنزل المصاب بكورونا مجانا

وأكد طارق سعدة أنه فى حالة إذا ما احتاج العضو المصاب إلى جلسات أوكسجين فإن النقابة توفر أسطوانات أوكسجين ممتلئة وبشكل مجاني، حيث يتم إيصالها إلى عضو نقابة الإعلاميين المصاب بفيروس كورونا إلى منزله بموجب التقرير العلاجى وبطاقة العضوية على تطبيق الواتس آب، مشيرا الى أن النقابة خصصت الارقام الآتية:01552890420 - 0227934758.

ولفت إلى أن كل ذلك يتم بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للعضو المصاب، موضحا أن النقابة توفر أيضا الكمامات والماسكات للاعضاء مجانا، وأن «النقابة تستمر فى القيام بدورها لمواجهة هذا الفيروس اللعين وفى تقديم كل الخدمات والتسهيلات على الزملاء أعضاء النقابة" بحسب تعبيره في بيان سابق عن النقابة.