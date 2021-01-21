حظك اليوم الخميس 21-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يأتي ترتيب الأبراج الفلكية بحسب التقويم الميلادي ويتحدد البرج لكل شخص وفقا لتاريخ ميلاده، ويشمل كل برج فترة زمنية محددة تتراوح ما بين 29 أو 30 يوما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 21-01-2021 لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتجد أن الأمور العملية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر وأفكار إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو إصلاح علاقة أو الدخول في تجربة عاطفية جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الفلك ينصحك بعدم إعلان خططك، وعليك أن تكون حذرا ومتواضعا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك ولقضاء أوقات رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا قد تلتقي بصديق يبحث عنك وقد تنمو معه علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بالتركيز على أهدافك وحماية حقوقك.. لا تنفعل إذا واجهت جمودا وتعنتا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر تسامحا ومرونة واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وحل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب اليقظة والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يساعدك الوضع الفلكي اليوم على الاقتراب ممن تحب وعموما قد تكتشف عدة أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بكل الطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تؤثر فيمن تحب، وتشعر بالرضا أيضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بكل الطاقة والقدرة على العمل وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تؤثر فيمن تحب، وتشعر بالرضا أيضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة تساعدك على الإبداع في العمل وتحقيق المزيد من التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء وحكمة مع المشاكل المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدعمك وتجد اليوم أن الحب والمحيط العائلي هما الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.