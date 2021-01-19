حظك اليوم الثلاثاء 19-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، وتختلف التوقعات من برج لآخر وفقا لعالم الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يجعلك اليوم جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم ينصحك الفلك أن تعتني بصحتك وحاول أن تنظم جهودك وتوظفها بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تنجح في تنمية أعمالك وتكسب مساندة البعض بسهولة.. لا تتردد في طلب النصيحة والدعم ممن تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأحباب، كما أن الأصدقاء ويشغلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية ماريلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار.. اظهر واخرج للنور بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة ما.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور العملية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تتحسن علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوَىَ مع شركاء العمل واحترس في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عطارد والمشتري وزحل في منزل العلاقات ويمدك ذلك باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيد

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنّب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يدعم علاقتك بالأحباب والأخوة وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. اهتم اليوم بأن تكون حساباتك واقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك شعورا بالرضا وتعدك بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.