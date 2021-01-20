سياسي: علاقات أوروبا مع أمريكا ستختلف مع بايدن.. ترامب خذلهم

قال الدكتور جاسم محمد، المحلل السياسي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات السياسية، إن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سوف تكون غير تلك العلاقة التي كانت موجودة أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث خذل ترامب العديد من الدول الأوروبية وكذلك الاتحاد الأوروبي والكثير من زعمائها خاصة ألمانيا.

علاقات أمريكا مع أوروبا تحت إدارة ترامب كانت متوترة

وأضاف «محمد»، خلال لقائه عبر «سكايب»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة « TeN»، أن العلاقات الأمريكية مع دول أوروبا أيام ترامب كانت متوترة جدا، فسياسات ترامب دائما خصومية، وما يترقبه الاتحاد الأوروبي هو إصلاح العلاقات مع المحيط الأطلسي، وهذا يعني أنها أمام مرحلة جديدة من هذه العلاقات.

أوروبا حريصة للحصول على السياسات التجارية مع أمريكا تحت مظلة الناتو

وأشار المحلل السياسي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات السياسية، إلى أن العلاقة مع الديمقراطيين تحديدًا إدارة أوباما كانت جيدة جدا مع المحيط الأطلسي، ولكن كان هناك مشكلة وهي المنافسة التجارية، وتوقيع اتفاقيات تجارية، لافتا إلى أن أوروبا حريصة جدًا للحصول على السياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلة الناتو.

العلاقة مع موسكو علاقة طيبة

وأوضح أن إدارة أوباما بمشاركة بايدن كانت العلاقات جيدة مع الدول، وكان موجود بها منافسات تجارية وستظل قائمة حتى في عهد بايدن، منوها بأن العلاقات التي تجمع بايدن مع موسكو طيبة وهناك تقارب كثير في وجهات النظر وحل النزاعات الدولية والإقليمية خاصة في سوريا وليبيا.