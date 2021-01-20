تكليف «الجندي» سكرتيرا عام للغربية.. ونقل «يونس» إلى أسيوط

أكد مصادر تنفيذية بديوان محافظة الغربية، اليوم، صدور قرار من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بنقل اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، إلى محافظة أسيوط، كما شمل القرار، نقل اللواء حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى ديوان محافظة الغربية.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل، حيث تم تحرير عدد (103) محاضر لأشخاص وعدد (5) محاضر لمنشآت، يوم 19 يناير 2021، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (103) منهم بإجمالي مبلغ 5150 جنيه، وتم تحويل عدد (5) محاضر، لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (14) سوق، عدد (4) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (7) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة أمس.