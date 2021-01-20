بعد تنصيب بايدن.. خبير سياسي: ترامب لن يختفي من السياسة الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلمة الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ترك منصبه، أنه سيعود مرة أخرى بقوة، يعني أن التساؤل حول إمكانيته اختفاؤه لن يحدث، كما أن ترامب ذكر الشعب الأمريكي بما أنجزه في ملف التأمين الصحي والضرائب وغيرها.

بايدن تناول التحديات والمخاطر وأزمة كورونا في خطابه الأول

وأضاف «فهمي»، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن ما ذكره الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أول كلمة له هو خطاب تساؤلي يدعو لقيادة العالم، خاصة في الكلمة التي أكد فيها على التحديات والمخاطر وأزمة كورونا.

بايدن يعلم أن هناك شرخ في المجتمع الأمريكي

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن بايدن وجه كلمته اليوم لكل الشعب الأمريكي، كما أن الرئيس الأمريكي الجديد يعلم جيدًا أنه أمام حالة من الاستقطاب الكبير وأن هناك شرخ في المجتمع الأمريكي ويضعه في اعتباره، ويحافظ عليه في أولوياته، وهناك الكثير من الأمور التي ستكون أمام هذا الرئيس.

تحديات أخرى

وأكد فهمي، أن معركة الرئاسة حسمت وقضي الأمر وأصبح جو بايدن هو الرئيس الأمريكي، لكن المعركة ستنقل بتفاصيلها المزعجة إلى الكونجرس ومجلس الشيوخ، حيث إن المعركة الحقيقية هي ظهور السيدة نانسي بجوار الرئيس بايدن، وهذا يدل على أنها ستحظى بدعم الرئيس.

بايدن سيعمل بعيدا عن مشاحنات الكونجرس

وأشار إلى أن التعامل مع التشريعات الأكثر إلحاحا مهم جدا، خاصة أنه لديه صلاحيات كبيرة ومهمة وربما الرئيس بايدن يستخدم هذه الآلية المباشرة بعيدا عن المشاحنات التي ستبدأ في الكونجرس.