أمريكا تنهى عهد «ترامب».. وتستقبل «بايدن» بحفل استثنائى و190 ألف عَلَم

بدأت فى السابعة مساء اليوم، مراسم أداء الرئيس الأمريكى جو بايدن اليمين الدستورية لتولى رئاسة الولايات المتحدة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم تكليف ما يقرب من 30 ألف جندى من الحرس الوطنى، والشرطة، والقوات الجوية بحماية حياة بايدن، الذى كشفت وسائل إعلام أنه سيرتدى هو وزوجته ملابس مضادة للرصاص.

ويأتى حفل التنصيب استثنائياً، حيث كان عدد المدعوين محصوراً فى حفل مغلق أمام العامة، ليس فيه سوى 190 ألف علم فى متنزه «ناشيونال مول» لتمثيل حشد شعبى لن يكون حاضراً، وسط إغلاق جميع منافذ العاصمة أمام القادمين إليها من ولايات أخرى حتى يوم 21 يناير، كما تم إغلاق محلات كثيرة بأوامر أمنية، وتمكن من حضور حفل التنصيب نحو 1000 شخص فقط، غالبيتهم من أعضاء الكونجرس الذين سُمح لهم بدعوة شخص واحد فقط، إضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين، منهم باراك أوباما وزوجته، وجورج بوش الابن وزوجته، وبيل وهيلارى كلينتون، ونائب ترامب مايك بنس وزوجته.

الرئيس السابق يغادر البيت الأبيض: قضينا 4 سنوات رائعة جداً.. وأتمنى ألا يكون الوداع لفترة طويلة

وغادر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، هو وزوجته ميلانيا، البيت الأبيض، قبل بدء مراسم تنصيب «بايدن»، وقال للإعلاميين قبل استقلال الطائرة الرئاسية للمرة الأخيرة: «قضينا 4 سنوات رائعة جداً وحققنا الكثير»، فى إشارة لرئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف: «أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة».

وأضاف: «عملنا على إعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية»، وأكد: «حققنا أرقاماً قياسية فى مجال الوظائف قبل جائحة كورونا، وأسواق الأسهم حققت أرقاماً جيدة رغم الجائحة». وتابع: «لدينا أعظم دولة وأعظم اقتصاد فى العالم وواجهتنا عدة عقبات وتم تجاوزها، منوهاً بأن الفيروس الصينى كان شيئاً مروعاً، وسأبقى أقاتل من أجلكم ومن أجل مستقبل أمريكا، كما أتمنى النجاح للإدارة الجديدة التى لديها أسس جاهزة»، على حد قوله.