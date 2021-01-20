منها كاشير ومدخلين بيانات.. «الشباب» تعلن تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف بسوبر ماركت شهير وتوفير فرص عمل عديدة، من خلال مبادرة طور وغير بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري، الساعة العاشرة صباحا.

الوظائف المتاحة في يوم التوظيف

أوضحت «الوزارة» الوظائف المتاح التقديم بها في عدة مجالات، والتي جاءت على النحو التالي:

1- مديرين فروع «خبرة بمجال السوبر ماركت».

2- مساعدين مديرين «خبرة بمجال السوبر ماركت» .

3- موظفين كاشير

4- موظفين صالة

5- مدخلين بيانات

6- أمناء مخازن

7- موظفين استعلامات بالمخازن

8- عاملين مخزن

9- بائع لحوم

10- بائع بقالة

شروط الوظائف

اشترطت الشركة وجود عدد من المعايير التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في الوظائف المتاحة، وهي:

أن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 35 عاما.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط .

أماكن ومواعيد العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بفروع السوبر ماركت في 3 فروع بالمهندسين، الدقي والشيخ زايد بأكتوبر، بواقع 9 ساعات يوميا على أن يتخللهم ساعة راحة، ويوم واحد إجازة أسبوعية.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين على مرتب مجزي يحدد علي حسب الخبرة، تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية بالإضافة إلى بدل انتقالات، كما يوجد فرص للترقي.

طريقة التقديم

يتم التقديم من خلال استيفاء البيانات المطلوبة واستكمال استمارة التقديم، عن طريق اللينك المتاح على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبع الانتهاء يتم الضغط على «Submit».

مكان المقابلات الشخصية

يتم التقديم بمركز شباب أرض اللواء بجوار مكتب بريد أرض اللواء والوحدة الصحية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، من خلال الذهاب مباشرة بالعنوان والميعاد الموضح.