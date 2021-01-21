«BYD» تستهدف جمع 3.6 مليار دولار من بيع أسهمها المدرجة في هونج كونج

يتزايد الطلب على السيارات الكهربائية في الصين، مما يعود بالفائدة على شركة «تسلا» الأمريكية الرائدة في الصناعة، وكذلك منافسيها المحليين مثل «Nio» و«Xpeng» اللتان يركزان على أسوقهما المحلية بالصين.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة لمركبات الطاقة الجديدة بنسبة 9.8٪ في عام 2020 إلى 1.11 مليون وحدة، مع قفزة بنسبة 58٪ على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 206 آلاف وحدة، حسب ما ذكره تقرير «بلومبرج».

وحسب التقرير، تتطلع شركة «BYD» الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية يدعمها «وارن بافيت» إلى جمع ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من بيع أسهمها المدرجة في هونج كونج، مستفيدة من زيادة الطلب على سيارات الطاقة الجديدة وارتفاع الأسهم.

وتبيع الشركة 121.1 مليون سهم بسعر 222 دولارهونج كونج إلى 228 دولار هونج كونج للسهم، وفقًا لشروط الصفقة، ويمثل النطاق السعري خصمًا من 6.6٪ إلى 9٪ من سعر الإغلاق الأخير ليوم الأربعاء البالغ 244 دولار هونج كونج.

وأضاف التقرير، أنَّ هذا العرض تمّ بعد أن ارتفعت أسهم الشركة «BYD» بأكثر من 400٪ في الأشهر الـ 12 الماضية في هونغ كونغ ، كجزء من ارتفاع أوسع في أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية مدعومة بتوقعات المستثمرين القوية لنمو الصناعة.

وتعد شركة «BYD» هي الأحدث في سلسلة متنامية من صانعي السيارات الكهربائية الصينية للاستفادة من أسواق رأس المال للتمويل؛ ففي العام الماضي تم جمع مليارات الدولارات من مبيعات الأسهم، حيث باعت شركة «Xpeng» الصينية المنافسة 2.5 مليار دولار من الأسهم الجديدة، بينما حققت شركة «Nio Inc 3.1» مليار دولار في ديسمبر، ووقعت «Xpeng» أيضًا اتفاقية مع البنوك للحصول على خط ائتمان بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وذكر التقرير أنَّ الشركة تخطط لاستخدام النقد لتجديد رأس مالها العامل، وسداد الديون بفائدة، والاستثمار في البحث والتطوير، حيث صرحت الشركة في وقت سابق أنها تعتزم إصدار ما لا يزيد على 20٪ من إجمالي أسهمها القائمة.