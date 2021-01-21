مورجان: حديث بايدن عن مواجهة العنصرية كان إسقاطا على ترامب وأنصاره

اعتبر مايكل مورجان، المحلل السياسي المقيم في واشنطن، أن خطاب التنصيب الذي ألقاه بايدن، يعكس كونه سياسي محنك من الدرجة الأولى، إلا أنه في الوقت نفسه فإن الانقسام الموجود في المجتمع الأمريكي لن يصلحه مجرد خطاب سياسي فقط، وسيحتاج الأمر لمجهود وعمل على الأرض وأفعال لا أقوال، حسب تعبيره.

وأشار مورجان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب حفل تنصيب بايدن، إلى أن حديث الرئيس المنتخب عن مواجهة العنصرية كان يمثل إسقاطا على ترامب وأنصاره، لافتا إلى أنه دائما كان يقول إن أمريكا لا تحتمل مثل هذه العنصرية والتفرقة ومثل أعمال العنف والإرهاب التي حدثت في «الكابيتول»، وهو كلام سياسي بشكل كبير، ومهم جدا أن يقال، وإن كانت هذه النقطة تأتي في صالحه وتبين أن أنصار ترامب الذين كانوا موجودين في الكابيتول هم الذين قاموا بهذه الهجمات.

وأكد أن بايدن ركز في خطابه على فكرة الديمقراطية، وأن أمريكا بلد ديمقراطية، وحاول أن يُرسل رسالة للعالم كله أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعملية ديمقراطية في الانتخابات، معتبرا أن كثرة تكراره الكلام في هذا الموضوع ملفت جدا للنظر.

ولفت مورجان إلى أن حفل التنصيب كان مختلفا عن حفل تنصيب رؤساء الولايات المتحدة في السنين الماضية، في ظل وجود عدد ضئيل جدا من الناس مقارنة ب بمئات الآلاف التي كانت تحضر حفل التنصيب كل عام، مرجعا ذلك إلى أحداث اقتحام الكابيتول وجائحة فيروس كورونا في نفس الوقت.

وأكد في النهاية أنه طالما أن الدولة قررت والكونجرس صدق على تنصيب بايدن فعلى الجميع أن يعطي فرصة للرئيس الجديد لأن يوحد أو يجمع الأمريكان، تحت هدف واحد، متمنيا أن «يستغل جو بايدين هذه الفرصة ويحقق مطالب الشعب الأمريكي كله، وليس فقط مطالب حزبه».