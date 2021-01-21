نبيلة عبيد: هحتفل بعيد ميلادي بالكمامات.. وبقضي وقت العزل في العبادة

تحتفل اليوم نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها في جو أسري فرضته عليها جائحة كورونا، وقالت «نبيلة» لـ«الوطن»: «شكرا جدا لكل من هنأني بعيد ميلادي، فهذا العام الاحتفال بشكل جديد ومختلف، كان قبل جائحة كورونا الاحتفال بعيد الميلاد وكأنه عيد قومي، لكن للأسف اختلف الوضع بعد انتشار كورونا فسوف يقتصر عيد ميلادي علي أسرتي فقط، وسيكون عيد ميلاد عائلي جدا مع الالتزام بارتداء الكمامة، وممنوع النفخ في الشمع بالنفس، هنطفي الشمع بورقة».

وأضافت: «منذ جائحة كورونا وأنا ألتزم بشكل كبير باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، ومن يتردد علي من وقت الجائحة هم بنات شقيقتي ويتم الالتزام منهم من وقت دخول المنزل بتعقيم وغسل الأيدي، هذا حفاظا على أنفسنا جميعا، وأتمنى من الجميع أن يكون هذا أسلوبهم في ظل الظروف التي نعيش فيها حاليا».

وتابعت «نبيلة»: «أنا من الأشخاص الملتزمين جدا فمنذ جائحة كورونا وأنا ألتزم الوجود في المنزل، لم أنزل إلا تقريبا 3 مرات لدكتور الأسنان منذ عودتي من لبنان بعد تصوير مسلسل سكر زيادة في مايو الماضي إلى الآن وأنا ألتزم بالوجود في المنزل منذ 10 أشهر تقريبا».

وتواصل «نبيلة» قائلة: «أنا من الأشخاص الذين يحبون الجلوس مع أنفسهم لذلك أعتقد أنني لم أشعر بالملل طول فترة الحجر المنزلي، والجلوس بشكل دائم كل هذه الفترة بالمنزل والذي أقضي معظمه في القراءة والعبادات».

وعن أمنيتها في عيد ميلادها قالت: «لدي أمنية واحده فقط أن تنتهي جائحة كورونا من العالم كله على خير، وما يحدث حاليا هو اختبار من الله سبحانه وتعالى ورسالة من الله وإن شاء الله كله هيعدي».