والدة «رضيعة الدقهلية»: صورني عارية ومضاني على دفتر أمانة بالإكراه

قالت والدة رضيعة الدقهلية، ضحية واقعة التعذيب علي يد والدها، إن زوجها اعتدى على ابنتها من أجل أن يحرمها هي من حقها الشرعي وأن لا يدفع أي نفقة للطفلة، «كان عاوز يحرق قلبي عليها، وعاوز ينتقم مني وأنا معملتلوش أي حاجة تزعلة أبدًا، بس هو كان عاوز يؤذيها ويولع فيها قدام الناس كلها، والناس شاهدة».

زعم أن الرضيعة ليست من صلبه لتشويه سمعه زوجته

وأضافت السيدة، خلال تصريحاتها لـ «الوطن»، أن القضية الآن تُعرض أمام النيابة، والعدالة ستأخذ مجراها، موضحة أن زوجها حاول تشويه سمعتها من أجل الانتقام منها، لذلك ادعى أن الرضيعة ليست ابنته، «هو عاوز يجردني من احترامي، عشان كدة كان بيسمعني ألفاظ وحشة عشان أرد عليه بيها، بس كنت بقوله الله يسامحك».

جردني من ملابسي وصورني بشكل غير أخلاقي

وأشارت إلى أن زوجها كان يلتقط صورا عارية لها دون علمها أثناء وجودها في المنزل، وتفاجأت بذلك عندما أرسل لوالدها صور لها عارية على هاتفه، «الصور اللي أنا فيها عارية وأنا واقفة كان هو اللي جردني من ملابسي وقالي يا هتنزلي الشارع كده با إما أصورك، فطبعا وقفت عشان يصورني، مقدرش أنزل الشارع وأهرب بالشكل ده».

وقعت على دفتر وصولات أمانة كامل تحت تهديد السلاح

وأوضحت أن زوجها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب والتعذيب، كما أنه اعترف أمام النيابة أن الرضيعة ابنته ومن صلبه، «وكيل النيابة قالي إنه اعترف أنها ابنته، وقالي هاتي الورق وأنا هسجلهالك، جوزي مكنش عاوزني أسجلها لأنه عارف إنه هييجي يوم ونتطلق، ده ممضيني على دفتر وصولات أمانة ، دفتر كامل، والسكينة على رقبتي».