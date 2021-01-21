هريدي: بايدن أول رئيس أمريكي لديه خبرة بالشأنين الداخلي والخارجي

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق على تأدية الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية كرئيسٍ للولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا بايدن بأنه رئيس لديه 50 عاما من الخبرة الداخلية وفي السياسة الخارجية الأمريكية، وظل لمدة 15 عاما رئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرًا إلى أن بايدن هو الرئيس الأمريكي الوحيد ضمن 46 رئيسا الذي يمتلك خبرة بالشؤون الداخلية والخارجية الأمريكية، وتولى منصب نائب أوباما لمدة 8 سنوات لافتًا إلى أن كلمته جاءت في مرحلة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح هريدي خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «من مصر» أن الرئيس السابق دونالد ترامب أجج مشاعر الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس عنصري وعلى أساس العرقيات واللون والنوع، وأن جائحة كورونا جاءت لتعمق عدة أزمات منها أزمة الصحة العامة وغياب التأمين الصحي في الولايات المتحدة وعدد الوفيات الكبير الذي تجاوز 400 ألف أمريكي.

كلمة بايدن كانت موجهة لكل الأمريكيين

وأشار إلى أن كلمته كانت موجهة لكل الأمة الأمريكية وسيكون رئيسًا لكل الأمريكيين وأن الديموقراطية الأمريكية هي التي فازت، وأنه ينظر للمستقبل ولا ينظر للوراء وأنه على استعداد للتعامل مع الحزب الجمهوري ورموزه وأنه كان خلال فترة وجوده في مجلس الشيوخ حريصًا على التعامل مع الجمهور وأنه كان حريصًا على اعادة الوجه المعتاد للسياسة الأمريكية.

وأوضح هريدي أن بايدن أعلن أنه سيعيد التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة وسيعيد الدبلوماسية الأمريكية وأنه سيوقع على عدد من الأوامر الأمريكية وأن الولايات الأمريكية ستعود مرة أخرى للتواصل مع حلفائها وتعتمد ما نسميه الدبلوماسية متعددة الأطراف.

ووصف هريدي بايدن بأنه متواضع ومعروف عنه التواضع وانتماؤه للطبقة المتوسطة، معلقًا على هرولة بايدن نحو أحد المراسلين ومصافحته وأن ذلك رسالة من بايدن أنه سيكون منفتح على الإعلام وأن صحته على ما يرام لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي يعطي الرئيس 100 يوما ثم ينظر لما حققه بعدها.

وأشار لوجود انقسام حاد في المجتمع الأمريكي، مؤكدًا وجود تحدٍ كبيرٍ أمام بايدن لتقليص أعداد أنصار ترامب داخل الولايات المتحدة.