البيت الأبيض: بايدن سيبدأ من اليوم اتخاذ إجراءات لاستعادة مكانة أمريكا

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إنه ابتداءً من اليوم سيتخذ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات ومنع الأضرار، مضيفًا أن بايدن يتولى منصبه في وقت تواجه فيه الأمة الامريكية أزمات تتطلب إجراءات عاجلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، كما أنه سيتخذ إجراءات لاستعادة مكانة الولايات المتحدة في العالم.

وشهد «البيت الأبيض»، في وقت سابق، مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما سار بايدن، مشيا على الأقدام باتجاه «البيت الأبيض».

ووصل بايدن وحرمه السيدة الأولى جيل بايدن إلى البيت الأبيض، بعد انتهاء مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت لقطات ترجلهما برفقة أولادهما وأحفادهما نحو البيت الأبيض، حيث حرص بايدن على تحية الأمريكيين المصطفين على جانبي الطريق، كما صافح مراسلي القنوات الإعلامية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وشارك «بايدن» برفقة نائبته كامالا هاريس و3 رؤساء أمريكيين سابقين، في وقت سابق، في حفل وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وأشارت «سي إن إن»، إلى مشاركة السيدات الأوائل السابقات «ميشيل أوباما» و«لورا بوش» وهيلاري كلينتون في الحدث.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أمس الأربعاء، إن بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة، معربة عن سعادتها لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تعيين نيد برايس متحدثًا رسميا جديدًا باسم الوزارة فور التنصيب الرسمي للرئيس جو بايدن.

وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنه تم تعيين جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتىي أكدت فى تدوينة لها بهذه المناسبة، أنها تتطلع إلى العمل بجانب المتحدث الجديد باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس لإعادة بناء الثقة مع الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام بينما نسعى لتقوية شراكاتنا حول العالم.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، بمناسبة تنصيبهما اليوم، قائلًا إن نقل السلطة تعد خطوة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بعد فترة صعبة، وهي لحظة كبيرة بالنسبة لبريطانيا وللولايات المتحدة.

كما هنأ رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد، بايدن، على تنصيبه، وقال في تغريدة على«تويتر»، إن اليابان والولايات المتحدة حليفتان مرتبطتان بقوة بالروابط والقيم العالمية المشتركة.

وهنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي الجديد ونائبته بمناسبة تنصيبهما، وقال على «تويتر»، إن المراسم التي جرت خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر أن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الرغم من الصعوبات التي شهدتها على مدار الأيام القليلة الماضية وحالة الاستقطاب التي شهدها المجتمع الأمريكي.

من جانبها، غردت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند مهئنة بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن بلادها تتطلع إلى العمل مع بايدن لهزيمة كورونا، مع تعزيز أهداف البلدين المشتركة المتمثلة في تعزيز الديمقراطية، والنمو الشامل، والتجارة الحرة والعادلة

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بايدن على تنصيبه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، وقال على «تويتر» إنه يتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي لبناء شراكة باكستانية-أمريكية أقوى من خلال التجارة والمشاركة الاقتصادية، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين الصحة العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز السلام في المنطقة وخارجها".