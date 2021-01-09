مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة.. بينها 17 رحلة داخلية و5 رحلات شحن

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الجمعة، 121 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نحو 14042 راكبا، كما غادر المطار خلال الـ 24 ساعة الماضية، 125 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 18854 مسافرا.

المطار يستقبل 121 رحلة طيران على متنها 14042 مسافر من جنسيات مختلفة

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية

يأتي ذلك فيما سيرت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من « بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي» و15 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان».

بجانب رحلتي شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكب، من مختلف دول العالم .

مصر للطيران تسير اليوم 70 رحله جويه اليوم

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران اليوم السبت 70 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، جده، الخرطوم، أكرا، لاجوس، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، بروكسل، فرانكفورت، إربيل، موسكو، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، ڤيينا، القصيم، أبوجا»، و17 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، و5 رحلات شحن جوى، وتقل جميع هذه الرحلات على متنها أكثر من 9056 راكبا من جنسيات مختلفة .

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بتخفيف التكدس، أمام مناطق الجوازات والتفتيش الأولى لدخول الركاب داخل المطار.