محفظ قرآن بالشرقية يتهم ابنه بسرقة أملاكه: طردني أنا واخواته «فيديو»

اتهم رجل مسن ابنه بالاستيلاء على أملاكه وطرده من منزله في محافظة الشرقية بعد انتحال صفة رجل أمن والحصول على توكيل رسمي منه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية مقطع فيديو ظهر خلاله رجل يدعى عثمان محمد السيد سليمان ربيع، مقيم بمدينة «القرين» في محافظة الشرقية، قال فيه إن ابنه استعان بعدد من الأشخاص وانتحلوا صفة رجال أمن وزعموا إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن ابنه حصل منه على توكيل رسمي استولى بواسطته على ممتلكاته.

وأشار إلى أن ابنه واصل عقوقه واتفق مع عدد من الأشخاص قال إنهم «بلطجية» وقاموا بطرده وأبناءه من زوجته الثانية من منزله، موضحًا أنه عمل محفظًا للقرآن الكريم في الخليج عدة سنوات ثم عاد إلى مصر وأنشأ 3 عمارات سكنية.

وتابع أنه انفصل عن زوجته الأولى ثم تزوج من امرأة ثانية وبعدما قام بتسجيل إحدى العمارات باسم زوجته الثانية لتأمين مسقبل ابنيهما، قام ابنه من الزوجة الأولى بالاستيلاء على ممتلكاته وطرده من المنزل.