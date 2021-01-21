سقوط أمطار على محافظة بورسعيد وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظ بورسعيد سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، منذ الصباح الباكر، اليوم، ما أثَّر على الحركة في الأسواق التجارية، والمارة في شوارع المحافظة، وانخفضت درجات الحرارة لأقل معدلاتها، 12 درجة مئوية، وسط نشاط ملحوظ للرياح.

وكلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة التعامل مع تداعيات هطول الأمطار.

ووجّه المحافظ إلى التنسيق الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء والجهات المختصة في هذا الشأن وسرعة احتواء أي أزمة قد تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء.

وتابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أعمال كسح تراكمات المياه وفتح بالوعات تصريف الأمطار حيث قامت سيارات كسح المياه التابعة للحي وعمال إدارتي المرافق والصرف الصحي برفع تجمعات المياه أسفل كوبري الرسوة وعلي امتداد جانبي الشارع، والجزيرة الوسطى وأمام البوابة الرئيسية لمنطقه الاستثمار.

وأكد رئيس حي الضواحي، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة سقوط الأمطار كما تطهير بالوعات الصرف وتجهيز سيارات الكسح والمعدات للتعامل الفوري مع سقوط أي أمطار وتصريفها أولا بأول مشيرا إلى تشكيل فريق طوارئ من الإدارات المعنية بالحي لتصريف المياه والتعامل مع أي بلاغات وتأمين كافة أعمدة الإنارة العامة خاصة خلال فترات سقوط الأمطار في إطار جهود الحى المستمرة لتأمين حياة المواطنين.