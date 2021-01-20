قضايا النشر بثقافة الفيوم.. و«كيف تحمي جهازك المناعي» بالبحر الأحمر
كتب:
إلهام زيدان
01:45 م | الأربعاء 20 يناير 2021
جانب من أنشطة قصور الثقافة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث يستمر معرض الكتاب المقام في الفترة من 11 إلى 21 يناير بقصر ثقافة الفيوم، وعلى هامش المعرض قدم قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان «قضايا ومعوقات النشر» حاضرها محمد جمال الدين والكاتب أحمد طوسون، تناولت قضايا النشر التي تواجه المبدع وما هي إيجابيات وسلبيات النشر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وكيفية حلها، إلى جانب أمسية بعنوان «مسرح الفيوم الإنجازات والإخفاقات» للمخرج المسرحي عزت زين والفنان المسرحي محمود عبدالمعطي، إدارة المفكر عصام الزهيري ودارت حول أهم الأعمال المسرحية التي قُدمت في الفيوم على مر تاريخ المسرح الفيومي كذلك المعوقات التي تواجه صناع المسرح في الفيوم وآليات الحلول.
تستمر مبادرة صنايعية مصر والمقامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة تضمنت عدة ورش منها ورشة عجينة من الورق وورش الخشب، بينما نظم بيت ثقافة أبشواي ورشة فنون تشكيلية عن ثورة 25 يناير للفنان أحمد فهمي، وأقام قسم الشباب والعمال ورشة فنية عن «فن الفيلوغرافيا» نفذتها مشيرة الفتاوي.
ونظمت قصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان «جهازك المناعي كيف يعمل على حمايتة» ألقتها الدكتورة مروة منصور، موضحة أن المناعة أحرزت تقدما كبيرا نحو نهاية القرن التاسع عشر بفضل كثير من الباحثين والعلماء، من خلال التقدم السريع في دراسة المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، ومن أهمهم بشكل خاص أبحاث بول إرليخ الذي اقترح نظرية السلسلة الجانبية لشرح خصوصية تفاعل الجسم والجسم المضاد، وتم الإعتراف بإسهاماته في فهم المناعة الخلطية ونال جائزة نوبل في عام 1908، والتي منحت بشكل مشترك له مع مؤسس علم المناعة الخلوية إيليا ميتشنيكوف، كما أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان «التربية الذكية» ألقاها عبدالحليم حيث سرد نحو 20 وصية من 20 أب.
وأشار إلى أن الوصية تقليد قديم جدا، ومن أشهر الوصايا وصايا الحكيم لقمان لابنه والتي ذكرت بالقرآن بسورة لقمان وتعتبر من أهم وأفضل الوصايا.
وأعد قصر ثقافة الشلاتين مسابقة ثقافية بعنوان «مسابقة في كتاب» عن الأديب طه حسين، وعن مولده ونشأته وتعليمه وحياته العملية والمهنية وأسلوبه وآرائه وأفكاره ودوره الكبير فى محو الأمية، بينما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى بعنوان «حكاية مثل»، وتحدثت سميحة أبو الحمد عن بعض الأمثال التي توضح أن البنت تأخذ الكثير من الأم في العادات والطباع والتقاليد.