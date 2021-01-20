قضايا النشر بثقافة الفيوم.. و«كيف تحمي جهازك المناعي» بالبحر الأحمر‬

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث يستمر معرض الكتاب المقام في الفترة من 11 إلى 21 يناير بقصر ثقافة الفيوم، وعلى هامش المعرض قدم قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان «قضايا ومعوقات النشر» حاضرها محمد جمال الدين والكاتب أحمد طوسون، تناولت قضايا النشر التي تواجه المبدع وما هي إيجابيات وسلبيات النشر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وكيفية حلها، إلى جانب أمسية بعنوان «مسرح الفيوم الإنجازات والإخفاقات» للمخرج المسرحي عزت زين والفنان المسرحي محمود عبدالمعطي، إدارة المفكر عصام الزهيري ودارت حول أهم الأعمال المسرحية التي قُدمت في الفيوم على مر تاريخ المسرح الفيومي كذلك المعوقات التي تواجه صناع المسرح في الفيوم وآليات الحلول.

تستمر مبادرة صنايعية مصر والمقامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة تضمنت عدة ورش منها ورشة عجينة من الورق وورش الخشب، بينما نظم بيت ثقافة أبشواي ورشة فنون تشكيلية عن ثورة 25 يناير للفنان أحمد فهمي، وأقام قسم الشباب والعمال ورشة فنية عن «فن الفيلوغرافيا» نفذتها مشيرة الفتاوي.

ونظمت قصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان «جهازك المناعي كيف يعمل على حمايتة» ألقتها الدكتورة مروة منصور، موضحة أن المناعة أحرزت تقدما كبيرا نحو نهاية القرن التاسع عشر بفضل كثير من الباحثين والعلماء، من خلال التقدم السريع في دراسة المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، ومن أهمهم بشكل خاص أبحاث بول إرليخ الذي اقترح نظرية السلسلة الجانبية لشرح خصوصية تفاعل الجسم والجسم المضاد، وتم الإعتراف بإسهاماته في فهم المناعة الخلطية ونال جائزة نوبل في عام 1908، والتي منحت بشكل مشترك له مع مؤسس علم المناعة الخلوية إيليا ميتشنيكوف، كما أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان «التربية الذكية» ألقاها عبدالحليم حيث سرد نحو 20 وصية من 20 أب.

وأشار إلى أن الوصية تقليد قديم جدا، ومن أشهر الوصايا وصايا الحكيم لقمان لابنه والتي ذكرت بالقرآن بسورة لقمان وتعتبر من أهم وأفضل الوصايا.

وأعد قصر ثقافة الشلاتين مسابقة ثقافية بعنوان «مسابقة في كتاب» عن الأديب طه حسين، وعن مولده ونشأته وتعليمه وحياته العملية والمهنية وأسلوبه وآرائه وأفكاره ودوره الكبير فى محو الأمية، بينما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى بعنوان «حكاية مثل»، وتحدثت سميحة أبو الحمد عن بعض الأمثال التي توضح أن البنت تأخذ الكثير من الأم في العادات والطباع والتقاليد.