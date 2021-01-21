استقرار الدولار مقابل الجنيه.. 15.78 جنيه الأعلى سعرا للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا اليوم الخميس 21 يناير 2021، في البنوك وشركات الصرافة كافة.

وحقق الدولار في وقت سابق، مكاسب قدرت بنحو 7 قروش، خلال الأيام الماضية، وسط تراجع في الطلب، نتيجة لتراجع الواردات.

وبلغ متوسط سعر الدولار في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والأهلي الكويتي بيريوس، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار المصري العربي، وأبو ظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والاسكان، وhsbc، والأهلي المتحد، وقطر الوطني» 15.78 جنيه، مقابل 15.68 للشراء.

بينما سجل بنك عودة أقل سعر لبيع وشراء الدولار، اليوم الخميس 21 يناير 2021، وبيع بـ15.72 مقابل 15.62جنيه للشراء.

وباعت بنوك «الأهلي المصري، والاستثمار العربي، والمصرف العربى الدولي» الدولار بـ15.77 مقابل 15.67 جنيه للشراء.

العملات العربية

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 يناير 2021، أعلى سعرا للشراء في بنوك «بلوم، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني» بـ 4.18 جنيه.

وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.27 جنيه، والأعلى للشراء في بنوك «بلوم، والمشرق، وقطر الوطني، والمصرف العربى الدولي».

العملات الأوروبية

سجل اليورو اليوم 19.03 جنيه، كأعلى سعر للشراء في بنك التعمير والاسكان.

فيما سجل الاسترليني أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي بـ21.46 جنيه للشراء.

وفسر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، ارتفاع الدولار وتراجع الواردات، قائلا: إن الارتفاع جاء وفقا لآلية العرض والطلب، وزيادة السعر العالمي للسلع، وكذلك أسعار الشحن.

وأشار «شيحة» إلى أن حجم الواردات قد تراجع بنسبة 15%؛ إذ بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولارا، مقابل 71 مليارا و862 مليون دولارا، خلال عام 2019.

ودعا رئيس الشعبة، إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية كافة، لوضع تصور لسعر السلع قبيل شهر رمضان، خاصة في ظل استمرار انخفاض الورادات خلال العام الجاري، جراء أزمة كورونا.