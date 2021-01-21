إطلاق الدورة الأولى من مبادرة «Startup Launchpad» لدعم رواد الأعمال

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس فعاليات إطلاق الدورة الأولى من برنامج «Startup Launchpad» الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة في مجالات التكنولوجيا ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم من خلال توفير محتوى تدريبي مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشاريع الريادية.

حضر فعاليات الإطلاق، المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة التي تمّ قبولها فى المرحلة الأولى من البرنامج.

ويستهدف البرنامج تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة فيي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التى يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

يمتد البرنامج على مدار 8 أسابيع.. ويقدم شهادة معتمدة من «إيتيدا» وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية

ويمتد البرنامج على مدار 8 أسابيع، ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة الأعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال، حيث يتضمن البرنامج منهج تدريبيي معتمد عالمياً ومقدم من حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab وذلك بصفتها عضواً فى شراكة بابسون كولبروتيف التابعة لكلية بابسون الأمريكية وهي المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالمياً في مجال الإدارة وريادة الأعمال فضلًا عن سمعتها المتميزة والفريدة فى برامجها الأكاديمية والتعليمية.

وزير الاتصالات: البرنامج يستهدف دعم قدرات الشباب ريادة الأعمال لتأسيس مشاريع إبداعية

وخلال اللقاء، أكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ البرنامج يستهدف دعم قدرات الشباب ريادة الأعمال لتأسيس مشاريع إبداعية، اتساقًا مع استراتيجية الوزارة التى تستهدف تحفيز الابداع التكنولوجى وتنمية الشركات الناشئة من خلال تشجيع الشباب على العمل الريادي والابتكاري وخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري، مشيرًا إلى ريادة مصر الإقليمية في مجال جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار طلعت، إلى سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها من حيث عدد وحجم الشركات الناشئة وجذب استثمارات خارجية ومنحها فرص لتكون قادرة على النجاح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أنَّ الوزارة أنشأت 5 مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات، كما يجرى حاليًا العمل على إنشاء 5 مراكز أخرى وذلك بهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب فى كافة انحاء الجمهورية، كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «مستقبلنا.. رقمي» والتي تستهدف بناء قدرات الشباب في تخصصات تطوير الويب، وعلوم تحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني مما يسهم في توفير كوادر مدربة للعمل بالشركات الناشئة.

وأوضح شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذا البرنامج يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجامعة الامريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يأتى فى إطار اهتمام كلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية بطرح مبادرات ومشروعات لدعم ورعاية أفكار ومشروعات الشباب الريادية؛ مشيرًا الى أن البرنامج يتيح الفرصة لرواد الأعمال من مختلف المحافظات للاستفادة ولتحقيق الإفادة للمجتمع فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى والتوجه العالمى نحو تسريع الاعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا.

ولفت عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أنَّ الشركات الناشئة تعد من المحركات الرئيسة للاقتصاد وخلق فرص العمل وواحدة من أسباب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مؤكّدًا أنَّ مصر لديها كفاءات ومهارات فى هذا المجال ويتمّ العمل على تنميتها ورعايتها للحفاظ على مكانة مصر في ظل المنافسة القوية على المستوى الإقليمى والدولي، مشيرًا الى أنَّ القاهرة تأتى ضمن أفضل عشرة دول على مستوى العالم من حيث كلفة المهارات، كما أنها من ضمن أفضل 50 دولة حول العالم فيما يخص مناخ وبيئة المشروعات الناشئة.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت ورواد الأعمال من الشباب الحاضرين الذين طرحوا عددًا من الاسئلة والاستفسارات حول إمكانية المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة وتسهيل إجراءات التعاقد بين الحكومة والشركات الناشئة.

وأجايب وزير الاتصالات، بأنَّ الوزارة أطلقت مبادرة «فرصتنا.. رقمية» لإتاحة مجموعة من مشروعات التحول الرقمي التي تضطلع الوزارة بتنفيذها من خلال الشركات الناشئة سواء من خلال التعاقد المباشر مع الوزارة أو التعاقد مع الشركات الكبرى التى تمثل المشغل العام للمشروع؛ مشيرًا إلى أنَّه في إطار المبادرة تمّ طرح 31 مشروعًا، حيث فازت 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروعًا للتحول الرقمي بالجهات الحكومية ومن المقرر طرح الموجة الثانية من هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال طلعت، إنَّ مثل هذه اللقاءات تؤكّد تمتع مصر بوفرة الكوادر الشابة الواعدة والقادرة على بناء صناعة راسخة فى تكنولوجيا المعلومات؛ داعيا الشباب الى تطوير أفكار وحلول لتكون قادرة على خلق قيمة مضافة بما يساعدها على النمو والمنافسة.

وفي ختام اللقاء، تمّ تأكّيد أنَّه سيتمّ تحديد لقاء آخر بين وزير الاتصالات ورواد الأعمال الملتحقين بالدورة الأولى من البرنامج بعد اتمامه بعد 8 أسابيع لعرض أفكارهم بعد تطويرها.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد بدأت تلقي طلبات التقدم للبرنامج من خلال موقع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال فى الفترة من 15 نوفمبر الماضي وحتى 3 يناير، حيث تقدم للبرنامج 257 فكرة مشروع، وتمّ قبول 15 شركة ناشئة من محافظات مصر المختلفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الالكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.