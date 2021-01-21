نبيلة عبيد تكشف لـ«الوطن» سبب ترددها على عيادات الطب النفسي

تحتفل النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها اليوم الخميس، إذ أنها من مواليد 21 يناير، حيث تختلف أجواء احتفالها هذا العام بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، إذ قررت تقليل عدد المدعوين للاحتفال بعيد ميلادها، وإلزام ضيوفها بارتداء الكمامات الطبية وفقاً لما صرحت به لـ «الوطن».

مطبات عاطفية

وأعربت نبيلة عبيد لـ «الوطن» اعتزازها بمشوارها الفني الممتد لأعوام عديدة، وتحقيقها لنجاحات فنية أوصلتها إلى قمة المجد السينمائي، لافتة إلي أن حياتها لم تكن مفروشة بالورود، إذ شهدت مطبات عاطفية وضغوط من والدتها الراحلة لتزويجها في فترة معينة من حياتها.

الطب النفسي

وأوضحت أنها ترددت علي عيادات الأطباء النفسيين أكثر من مرة، مرجعة سبب ذهابها إليهم إلى تعرضها لتجارب عاطفية انتهت بالفشل، لأنها كانت تشعر بالمعاناة وتمر حالة نفسية سيئة آنذاك.

وبسؤالها عن مدى خشيتها من نظرة المجتمع إليها حال انتشار أنباء تفيد ترددها علي عيادات الطب النفسي، ردت قائلة: أشعر بالراحة عند حديثي مع الأطباء في هذا المجال، ولا أخشى أن يُقال عني أنني مجنونة وما إلى ذلك.

وتوجهت نبيلة عبيد بشكر جمهورها على مباركاتهم لها في يوم مولدها، حيث اعتبرتهم الوقود الحقيقي لها في مشوارها الفني، إذ كانت تسعي لإرضائهم بالتلون في أدوارها وتقديم قضايا مهمة في أفلامها.

وكانت آخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل «سكر زيادة» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبدالعزيز، مي الغيطي وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، صبري فواز وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.