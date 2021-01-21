البحوث الفلكية: مصر على موعد مع اقتران القمر بالمريخ مساء اليوم

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مساء اليوم، مصر على موعد مع ظاهرة فلكية متكررة، هي اقتران القمر بكوكب المريخ، بعد غروب الشمس، مؤكدا أن الظاهرة ليست نادرة أو جديدة، ويمكن رؤيتها وملاحظتها ومتابعتها بالعين المجردة.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مثل هذه الظواهر متكررة وتحدث دوما، سواء كانت بين القمر والمريخ، والأول وزحل، وغيره من الكواكب للمجموعة الشمسية، مؤكدا أنه لا توجد أي خطورة أو مشكلات تتعلق بها تؤثر على البشرية.

البحوث الفلكية: 77 محطة رصد لتسجيل الزلازل في مصر

وأشار «القاضي» إلى أن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات التي تؤهله لمتابعة ورصد جميع النشاطات الفلكية وحركة الكواكب والأقمار والنيازك والشهب والانفجارات الكونية، من خلال المرصد الرئيسي بحلوان، أو الآخر الفلكي بالقطامية بالعين السخنة، لافتا إلى أنه سيشهد الفترة المقبلة عددا من الإنشاءات الجديدة، تتعلق بمجالات الفلك، وستدشن في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه من المقرر تدشين وافتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية، ومتابعة حركة الشهب والنيازك والحطام الفضائي، خلال العام المقبل 2021ـ2022 بمدينة مرسى مطروح، في إطار خطة المعهد لمتابعة حركة الشهب والنيازك، وتغطية فضاء مصر بالكامل؛ لمتابعة أي أحداث أو تطورات، فيما يتعلق بمجال الفلك.

ونوه «القاضي» إلى أن المعهد يمتلك أيضا 77 محطة رصد وتسجيل الهزات الأرضية، موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة أي هزات أرضية، ورصدها مباشرة وتحليل بيناتها.