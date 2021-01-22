تعرف على نظام سداد قيمة أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

عدد من قطع الأراضي، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك بشروط محددة، بالإضافة إلى تحديد نظام سداد معين، ينقسم إلى أقساط سنوية متساوية، بنظام التمويل العقارى، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام التقسيط.

في البداية يسدد مقدم الحجز 25 ألف جنيه، نقدا أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي/ مقبول الدفع).

وثانيا يستكمل سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وأخيرا يسدد باقي ثمن الأرض، وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وتحرر شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء، وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

ويعد من أهم شروط الحصول على قطعة أرض من ضمن طرح وزارة الإسكان والمرافق، أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد من أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

كما يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

ويتم تخصيص قطع الأراضي، من خلال عمل قرعة عشوائية.