وزير الاتصالات يؤكد أهمية التعاون إقليميا لتحقيق التحول الرقمي بأفريقيا

أكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي للقارة الأفريقية، التي تمّ إطلاقها خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة في 2019 بشرم الشيخ، وتمّ إقرارها من قبل القيادات السياسية لدول القارة.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتبني الابتكارات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة.

جاء ذلك خلال كلمة طلعت، في الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت عبر الفيديو كونفرنس والتي نظمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة إطلاق تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا، بمشاركة إنجيل جوريه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستيلا تمبيسا وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية لجمهورية جنوب أفريقيا.

وفي كلمته، أوضح طلعت أنَّ التقرير قدم تحليلاً شاملاً مدعماً بالأدلة حول سياسات كل دولة ومنطقة لفهم وتوجيه مسارات التنمية في أفريقيا بشكل أفضل، مع تأكّيد أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، مشيدًا بالجهود التى بذلتها الدول الافريقية لتحفيز آليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتقديم الخدمات المالية المميكنة، وإطلاق مبادرات لإنشاء مراكز تكنولوجية.

مصر مستعدة لتوحيد الجهود مع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق

واستعرض طلعت، استراتيجية بناء القدرات التي انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لمواكبة تطورات التحول الرقمى وانعكاساته على متطلبات سوق العمل؛ والتي يتمّ تنفيذها وفقا لنهج هرمي يستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين لتزويدهم بالمهارات الأساسية فى مجالات التكنولوجيا من خلال برامج قابلة للتطوير مع القطاع الخاص مع التدرج الى برامج أكثر عمقا تتماشى مع توجهات الصناعة، حيث يتمّ تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، ثم التدرج لتقديم برامج تدريب مخصصة للمهنيين المستقلين في جميع أنحاء مصر.

وأوضح أنَّ ذلك في ظل تنفيذ خطة لنشر مراكز للإبداع الرقمي في كل أنحاء الجمهورية يتمّ من خلالها إتاحة التدريب وتقديم برامج لدعم الابتكار الرقمي، مشيراً إلى أنَّه يتمّ العمل حاليا لإنشاء جامعة مصر المعلوماتية، كما يتمّ تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تستهدف تنمية قدرات كوادر رقمية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

وأضاف أنَّه تمّ انتهاج عدد من السياسات التي تهدف الى تيسير عمليات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المعوقات التى تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها، إضافة الى تنفيذ برامج لمسرعات الأعمال وفقا لمنظومة تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية؛ مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تنفيذ استراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالي الرقمي.

مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

كما أكّد أنَّ مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، معلنًا استعداد مصر لتوحيد الجهود مع جميع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق ولإتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة والأسواق شبه الإقليمية، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون من أجل توفير حلول في مجالات مثل الضرائب الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ونقل البيانات عبر الحدود.