«بشارة»: البدء في إجراءات طرح وحدات مدينة الإسماعيلية الجديدة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، إن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، انتهت بالكامل بجميع المرافق الخاصة بها من محطات مياه وصرف صحي ومدارس ومستشفى ومسجد وكنيسة وأندية وأماكن ترفيهية.

وأضاف أن المشروع بصدد البدء في إجراءات طرحه وتسليمه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي إنشاء عدة مشروعات مترابطة لخدمة المدينة الجديدة وعلي رأسها شبكة قومية للطرق وأنفاق تحيا مصر.

وأكد بشارة في تصريح له اليوم، أن منطقة شرق قناة السويس بالإسماعيلية من المناطق الواعدة التي من المقرر لها أن تشهد إنشاء العديد من المشروعات القومية مشيراً إلى أن الإسماعيلية تمتلك 48% من مساحتها شرق القناة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، الأسبوع الماضي لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومسئولى وزارة الدفاع.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على سرعة تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وما يتضمن ذلك من طرح للأراضى والوحدات السكنية الموجودة بها للراغبين في الإقامة بهذه المدينة والاستثمار فيهاعلى أن يتم ذلك بالاتفاق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.

وتقام مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2828 فداناً، وتضم المرحلة الأولى إقامة 2010 عمارة، و370 فيلا، بإجمالى 32854 وحدة سكنية، مقسمة على خمسة أحياء.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه نظراً للموقع المتميز لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فقد تم التعاقد على شراء عدد من الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، لاستخدامها كسكن إداري للعاملين، وتمليك جزء آخر لهم فضلاً عن تخصيص جزء من تلك الوحدات كوحدات إدارية.