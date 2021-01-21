التموين تعلن بدء تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للسجل التجاري

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري، من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه لمكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة، التي تتيح للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، والوقت المحدد له للتواجد داخل المكتب.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربي.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، أنّ مكتب السجل التجاري في منطقة شمال القاهرة، يعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا ويضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى.

وأوضح أنّ متوسط عدد المعاملات داخل المكتب يتراوح بين 200 إلى 220 معاملة يوميا، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة الخدمات الخاصة بالسجل التجاري، كما أنّ إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، يتراوح بين 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا.

وأكد عشماوي، تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا، وهي: «الاستدلال، الاستعلام، عدم الالتباس، ومسخرج رسمي، في إطار تيسير الحصول على الخدمات، كما أنّ الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيا.