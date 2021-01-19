محافظ بني سويف: تحرير 129 محضرا ضد مواطنين لعدم ارتداء الكمامات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحرير 129 محضر، ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وعدم ارتداء الكمامة، وفض 6 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء، لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية، خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى تلقيه تقريرا، بمجهودات مجابهة فيروس كورونا، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة الأخيرة، في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، خلال يوم أمس، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأضاف أن التقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، تضمن الإشارة إلى تحرير 129 محضراً للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، و4 محاضر لمنشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفض 6 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 5 مراكز دروس خصوصية «سناتر»، بينما تم إغلاق 112 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.