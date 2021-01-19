محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف و371 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، وصل إلى 124 ألف و 371 طلباً، حتى اليوم، الثلاثاء، مشيرا الى مد فترة التصالح 3 أشهر تنتهى في 31 مارس 2021، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30 % من قيمة التصالح كجدية، إذا ماقام بالسداد خلال يناير القادم، بينما يسدد 35 % إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40 % إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات مد مهلة السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين، لافتا إلى إصدار توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية باستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية»، حتى أيام العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية ومراكزها التكنولوجية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلبات المواطنين، ومساعدتهم في إنهاء أوراقهم والتسهيل عليهم في ملف تقنين مخالفات البناء، حيث يتم العمل على فترتين صباحية ومسائية في ظل العمل ايام الاجازات لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتصالح وعدم التزاحم.