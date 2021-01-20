بمناسبة يوم السيلفي.. متحف الإسكندرية القومي يطلق مبادرة ترويج للسياحة

أطلق متحف الإسكندرية القومي، اليوم الأربعاء، مبادرة لترويج السياحة بمناسبة «اليوم العالمي لسيلفي المتاحف»، دعا من خلالها جميع رواد المتحف بمشاركة صورهم «السيلفي» الملتقطة في متحف الإسكندرية وذلك كجزء من مبادرة دعم السياحة في مصر.

وأكد المتحف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على جميع رواده أهمية مشاركة تلك الصور في التعليقات الخاصة بذلك المنشور، حيث سيترتب عليه تعريف بكل الأماكن المميزة في المتحف، تشجيعا للجمهور للزيارة لهذا الصرح الثقافي والأثري.

وتفاعل العشرات مع المنشور، ونشروا صور لهم داخل المتحف، بجانب وجود هاشتاج يحمل إسم متحف الإسكندرية القومي، ما يساعد على ترويج المظاهر الجمالية للمتحف، أمام جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم متحف الإسكندرية القومي نحو 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالإسكندرية.

ومن اهم القطع الموجودة تمثال يمثل الكاتب المصري ومجموعة من الاواني عثر عليها بهرم الملك زوسر، كما يضم مقتنيات من عصر الدولة الحديثة الذييعتبر ازهى العصور الفنية حيث جمع الفن في هذه الفترة بين واقعية مدرسة طيبة ومثالية مدرسة منف فنتج عن هذا اجمل القطع الفنية، وتعد أبرز القطع النادرة من تلك الفترة في المتحف هم: رأس للملكة حتشبسوت ورأس للملك اخناتون ومجموعة تماثيل لتحتمس الثالث الاله آمون والملك رمسيس الثاني .

وينفرد متحف الاسكندرية القومي بعرض قاعة خاصة للاثار الغارقة وتضم مجموعة رائعة من الاثار الغارقة التي تم انتشالها ومن اهم القطع في هذا القسم ثمثال من الجرانيت الاسود لايزيس وتمثال لكاهن من كهنة ايزيس ومجموعة من التماثيل والبورتريهات الرخامية لبعض الهة الاغريق ومنها تمثال لفينوس الهة الحب ورأس للاسكندر الاكبر وغيرهم .