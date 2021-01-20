أشرف زكي: «رياض» أهان الفن والفنانين عبر التاريخ.. ونتظر اتخاذ ما يلزم

استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المذكرة المٌقدمة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الخاصة باعتراضه على حديث النائب رياض عبدالستار، الذي وصفه خلاله الفنانين بـ«المفسدين في الأرض».

وقال نقيب المهن التمثيلية، خلال المذكرة المٌقدمة: «في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بانتخاب مجلس النواب، ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة، يخرج النائب رياض عبدالستار، ويقول (مش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا)».

وأضاف زكي، أنّ «النائب لا يقدر الفنون الممتدة على مر التاريخ منذ عهد الفراعنة، فأوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، فالفنون قامت عليها الحضارة الإغريقية، والنائب رياض عبدالستار لم يتابع ما قام به الفنانين في بئر العبد وغيرها من المواقف، ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر».

ولفت إلى أنّ ما قاله النائب إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ، وطمس لدورهم الوطني، وأتمّ مذكرته: «نقدم تهانينا لسيادتكم، ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم».

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن لأنه القوة الناعمة

من جانبه، أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن تقديره للفن في مصر قائلًا: «باسمي واسمكم، أقدر دور الفن في مصر على مر التاريخ، وهي رسالة الفن السامية، ويمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها على مر العصور».

عبد الستار: الرسالة الفنية تصل لـ110 ملايين مواطن مصري

وكان النائب رياض عبدالستار، قال لـ«الوطن»: «لا يعجبني العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية لأنها عبارة عن فن مبتذل، وكذلك الأغاني غير هادفة مثل (شيكا وبيكا)، كما أنني أري أنّ 60% من الأعمال الدرامية ثؤثر بالسلب على الشعب المصري، وأنّ النقابات الفنية ووزارة الإعلام ليس لهما دور واضح في هذا الأمر».

وأكد عبدالستار أنّه ضد الفن الهابط المبتذل الذي نتج عنه العديد من الآثار السلبية على العديد من فئات الشعب المصري خاصة الشباب والأطفال، ومنها الانحراف في السلوكيات والأخلاقيات الموجودة في المجتمع.