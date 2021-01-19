حمدي الميرغني لـ أشرف زكي: أنت درع أمان وحماية للفنانين

بعث الفنان حمدي الميرغني، رسالة اعتزاز وتقدير للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، موجهًا له الشكر بسبب مواقفه الداعمة للوسط الفني.

وكتب حمدي الميرغني، أحد نجوم مسرح مصر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، فى رسالته لنقيب الممثلين قائلًا: كنت ومازلت فخر لكل فنان ودرع حماية وأمان للفن المصري.

وتابع: شكرًا من قلبي للدكتور النقيب أشرف زكي على كل ماقدمته وماتقدمه من أجل خدمة الفن والفنانين.

ورد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على رسالة حمدي الميرغني قائلًا «حبيبي أشكرك جدًا».

يرفض إساءة نائب برلماني للوسط الفني

وفي الساعات الماضية بعث الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين بمذكرة للمستشار فتحي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراضًا على وصف النائب رياض الستار للفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادا، «أرسلت مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وفي انتظار الرد منه، لأنني لن أقبل تلك الإساءة على الفنانين، وأنني أثق في عدالة المجلس وتقديره لقيمة الفن المصري».

وطالب نقيب الممثلين النائب بضرورة الإعتذار بشكل واضح وصريح لفنانين مصر «بنحتفل بذكرى فاتن حمامة، فتُسب فاتن حمامة، وتُسب أجيال من الفنانين، فإما اعتذار واضح من النائب أو خصومة».

ومؤخرًا تم تكريم الفنان أشرف زكي على مجمل مشواره الفني على هامش مهرجان المسرح العربي، وهى المرة الأولى التي يحصل فيها على تكريم بحياته وسجد وقتها شكرًا على الأرض وبجواره زوجته الفنانة روجينا وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، التي قال عنها «أنا لوسامحت من أساء في حقي، إلا أن ماجدة لا تنسى وترفض الإساءة لي ولا تسامح».