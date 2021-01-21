محافظ أسوان ورئيس هيئة الاستثمار يعرضان الفرص الواعدة بالمحافظة

عرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار في المحافظة.

جرت فعاليات الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «بروج»، والرئيس الإقليمي لمؤسسة «ماجد الفطيم العقارية - مصر»، ورئيس مجلس إدارة شركة «سوموتومو»، ورئيس مجلس إدارة شركة «ألكس أباريلز»، والرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال»، والرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا»، ونائب رئيس شركة «إنفينتي» للطاقة، ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة «لولو ماركت»، ومدير إدارة التطوير بشركة «كارفور».

واستعرض محافظ أسوان، خلال الاجتماع، الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بالمحافظة، والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار على أهمية التعاون القائم مع محافظة أسوان، لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار في المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بها، والاستفادة من المزايا النسبية، ومقومات المحافظة، في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار «عبد الوهاب» إلى الدعم الذي تقدمه هيئة الاستثمار للمشروعات العاملة بمحافظات الصعيد، من خلال منح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

وأكد على مواصلة التعاون المُثمر بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان، فيما يخص تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع مستثمري أسوان الشهر الماضي، لبحث إزالة كافة التحديات التي تواجههم، ودعم التوسعات الاستثمارية بالمحافظة، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة يمكن تنفيذها بأسوان.

وشهد اللقاء شهد عرض أكثر من 22 فرصة استثمارية متكاملة بمحافظة أسوان، تشمل قطاعات الإسكان، والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني، والمراكز التجارية، ومشروعات استغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة، وقد حازت تلك الفرص على اهتمام الحضور من المستثمرين، الذين أبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص، لاستكشافها على الطبيعة، اعتباراً من بداية الشهر القادم، لتحويل تلك الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.