الصحة العراقية: حصيلة تفجيري «بغداد» بلغت 32 قتيلا و110 مصابين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن حصيلة التفجيرين الإرهابيين في العاصمة «بغداد» بلغت 32 قتيلا و110 مصابين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

كان الجيش العراقي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية العراقية في منطقة «الباب الشرقي» في بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

من جانبها، شددت محافظة ذي قار جنوب شرق العراق، اليوم، من اجراءاتها الامنية في مدن المحافظة ومداخلها، على خلفية هجمات ارهابية طالت العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الأجهزة الأمنية في «ذي قار» شددت إجراءاتها في عموم مناطق المحافظة تحسبا لاستهداف المحافظة من قبل الإرهابيين.

وأشار المصدر، إلى أن الشرطة كثفت الحواجز الأمنية المتحركة، وشددت إجراءات التفتيش على السيارات التي تدخل المحافظة.

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق من اليوم، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في محافظة كربلاء الواقعة في منطقة «الفرات الأوسط».

وكانت السلطات العراقية، اغلقت في وقت سابق من اليوم، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة «بغداد» التي تضم مقرات الحكومة وسفارات الدول، عقب التفجيرات الإرهابية.

وقالت الشرطة العراقية، اليوم، إن القوات الأمنية اغلقت البوابات الرئيسة وجميع المداخل المؤدية الى المنطقة في اجراء احترازي، كما انتشرت بكثافة تحسبا لأي اختراقات امنية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أدان في وقت سابق، التفجيرين الانتحاريين، وقال صالح في بيان إن الانفجاران الارهابيان ضد العراقيين الآمنين في بغداد أكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات الشعب العراقي في مستقبل يسوده السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

من جانبه، استنكر رئيس «تحالف عراقيون» عمار الحكيم، اليوم، التفجيرين الانتحاريين، محذراً من عودة المشهد الأمني إلى زمن الانتكاسات، وطالب الحكيم في بيان، الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها.