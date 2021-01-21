«المركزي»: البنوك تعمل يوم الاثنين.. وترحيل عطلة 25 يناير للخميس

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك إجازة الخميس المقبل بدلًا من الاثنين، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال «المركزي»، فى بيان، «بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021».

وتبدأ البنوك فى تغذية مكينات الصراف الآلي، بعد غد السبت، استعدادًا لصرف معاشات شهر يناير، حيث يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي حوالي 14 ألف ماكينة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ووزعت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة على ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل، على أن يتاح مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت وزارة المالية جميع الموظفين والمواطنين المستفيدين من صرف المرتبات، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم والتكدس في ظل تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون الخميس المقبل 28 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك بمناسبة حلول عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حيث تقرر أن تكون الإجازة يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير بدلًا من الاثنين.