سفير مصر بالسودان: مباحثات «جامع» في الخرطوم تناولت التعاون في التعدين

عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، جلسة مباحثات، اليوم، في العاصمة السودانية «الخرطوم»، مع وزير الطاقة والتعدين السوداني خيري عبدالرحمن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وقال حسام عيسى سفير مصر في السودان، في تصريح لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، إن المباحثات تناولت سبل التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مجال التعدين والبترول والكهرباء.

وكانت جامع عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة مباحثات موسعة مع كل من وزير الصناعة السوداني، مدني عباس مدني ووزير البنية التحتية والنقل المُكلف بالسودان، المهندس هاشم محمد بن عوف تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجاري والصناعي ومجالات النقل أيضا.

وأضاف عيسى، أن مباحثات جامع مع وزراء الصناعة والتجارة، والنقل، والطاقة والتعدين، ناقشت كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة، والنقل، والتعدين والبترول والكهرباء.

وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن مباحثات وزيرة التجارة والصناعة، تم خلالها مناقشة موضوعات انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بين الجانبين، وتدشين وتطوير المعابر والمنافذ بينهما.

وأوضح عيسى أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في مجالات مشروعات الكهرباء والتعدين، كما تمت مناقشة علاقات الدولتين في المجالات النقل النهري والبري والموانئ والسكك الحديدية.

وأكدت جامع، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، معربة عن ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السوداني وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن المباحثات مع الجانب السوداني، تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجاري التنسيق مع الجانب السودانى لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني المهندس هاشم محمد بن عوف، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر خاصة في مجالات النقل النهري والبحري والبري والربط السككي بين السكك الحديدية في البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالات صناعة السفن.

باريس: 300 ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم، أن السلطات في باريس قررت تخصيص ما يزيد على 300 ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية بمصر.

وقالت السفارة الفرنسية، فى بيان صحفي، إنه فى إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية في الخارج أبلغت وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج سفارة فرنسا في القاهرة بأنها خصصت مبلغ يزيد على 300 ألف يورو لصالح 7 مدارس في مصر: الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا والبير كامو وفولتير والكوليج دي لاسال وكوليج دو لا سانت فامي «العائلة المقدسة».

وأشارت السفارة الفرنسية، إلى أنه قد تم خلال عام 2020 تخصيص مبلغ أكثر من 82 ألف يورو لصالح منشآت تعليمية فرنسية في مصر في إطار المرحلة الأولى للخطة العاجلة التي استهدفت مساعدة الأسر الأجنبية ذات الأوضاع الصعبة.

وأوضحت السفارة الفرنسية، أن وكالة تعليم اللغة الفرنسية خصصت فى الإجمالى ما يقرب من 400 ألف يورو من المساعدات للمنشآت التعليمية في مصر من أجل تمكينها من مقاومة آثار الأزمة الصحية.