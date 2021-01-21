4 فبراير.. آخر موعد للاشتراك بمسابقة «تطبيقات التكنولوجيا» بجامعة بنها

أعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو»، بجامعة بنها، أنَّه تم مد فترة التقدم للإشتراك بمسابقة ريادة الاعمال والابتكار (مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية) لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين لمدة أسبوعين على أن تنتهي في 4 فبراير 2021.

وعن كيفية المشاركة، يتمّ إرسال مقترح للفكرة على الرابط التالي على أن تستوفي الشروط المبدئية للمسابقة: رابط الاشتراك بالمسابقة وفي حالة قبول الفكرة مبدئيًا يتمّ تحديد موعد للمقابلات وعرض الجدول المقترح للمسابقة، ويتمّ مشاركة الفكرة المقبولة مبدئيا في معسكر الفكر الإبداعي لمدة أسبوع بغرض تنمية مهارات الفرق المشاركة للتفكير الإبداعي وأساسيات تقييم المشاريع وتقييم نماذج العمل ويتم إعلان النتائج للفرق الفائزة.

أما الشروط العامة للمسابقة، فهي أن يتمّ المشاركة في المسابقة كفريق عمل مكون من 3-5 أفراد وأن تكون الفكرة المشارك بها ذو طابع ابتكاري ولها جدوي اقتصادية وتسويقية ويتمّ إجراء دراسة سوق عن الفكرة المتقدم بها للمشروع، كما يتمّ عمل نموذج عمل «business model CANVAS» للفكرة المشارك بها.

كما يجتاز أيضًا الفريق المقابلات والاختبارات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للحدث وأن يكون الفريق المشارك من منسوبي الجامعة.

وتشمل جوائز المسابقة، اختيار أفضل ثلاث أفكار ابتكارية ذات قابليه اقتصادية للتنفيذ بدعم مالي 15 ألفًا، 10 آلاف، 7.5 ألف جنيه للمراكز الأولى على التوالي، كما سيتمّ منح الفرق الثلاثة الفائزة فرصة الالتحاق بمعسكر ما قبل الاحتضان لتأهيلهم لبدء العمل بشركاتهم الناشئة بحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.

وكانت جامعة بنها، أعلنت في وقت سابق، فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية المهداة من الجامعات الصينية لشباب الباحثين للحصول علي الماجيستير والدكتوراة، في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية الشقيقة وهي جامعات شيان ووهان ووسط الصين ووهان للتكنولوچيا في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة.