رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع ممثلي شركات خاصة استغلال موارد أسوان

عرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة ممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار بالمحافظة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة «بروج»، والرئيس الإقليمي لمؤسسة ماجد الفطيم العقارية- مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة «سوموتومو»، ورئيس مجلس إدارة شركة «آلكس إباريلز»، والرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال»، والرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا»، ونائب رئيس شركة «إنفينتي للطاقة»، ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة «لولو ماركت» ومدير إدارة التطوير بـ«كارفور».

واستعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بمحافظة أسوان والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، وأهم الفرص الاستثمارية داخل المحافظة.

فيما أكّد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أهمية التعاون القائم مع محافظة أسوان لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار في المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بها، والاستفادة من المزايا النسبية ومقومات المحافظة في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى الدعم الذي تقدمه هيئة الاستثمار للمشروعات العاملة بمحافظات الصعيد، من خلال منح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

وأكّد «عبدالوهاب» مواصلة التعاون المُثمر بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان فيما يخص تشجيع الاستثمار، حيث اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بمستثمري أسوان الشهر الماضي لإزالة كل التحديات التي تواجههم ودعم التوسعات الاستثمارية بالمحافظة، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة تنفذ على أرضها.

جدير بالذكر، أنَّ اللقاء شهد عرض أكثر من 22 فرصة استثمارية متكاملة داخل محافظة أسوان، تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية ومشروعات استغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة، ولقد حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين الحضور وأبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال بداية الشهر المقبل لتحويل تلك الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.