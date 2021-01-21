مد أجل النطق بالحكم على طبيب ميكروباص الزقازيق لجلسة 25 فبراير

قررت محكمة جنح الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، إلى جلسة 25 فبراير القادم.

وكانت محكمة جنح ثاني الزقازيق قد قررت إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى الشهر المقبل.

وكان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب فعلاً غير أخلاقياً، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله مرة ثانية، على ذمة القضية.

وكلفت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الشرقية أحد المحامين للدفاع عن الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن وفداً ضم كلا من الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، وعاطف جودة، وكيل النقابة، والدكتور ماهر بباوي، الأمين العام، توجه إلى قسم ثاني الزقازيق، لمتابعة القضية المتهم فيها أحد الزملاء من الأطباء.

وأضافت النقابة خلال البيان: «استقر الرأي بعد معرفة ملابسات القضية، على تقديم الدعم القانوني للزميل، وتكليف محامي النقابة بالدفاع عن الزميل».