اجتماعات «كورونا».. تعرف على جدول بايدن في أول يوم عمل

بدأ الرئيس جو بايدن مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات قليلة من أداء اليمين الدستوري في مبنى الكابيتول، حيث ينتظره ونائبته كامالا هاريس جدول أعمال مزدحم خاصة أن الرئيس يضع ملف أزمة كورونا على قائمة أولوياته.

ويركز الرئيس بايدن على ملف جائحة الفيروس التاجي خلال اليوم الأول، ومن المقرر أن يلقي كلمة في تمام الساعة الثانية حسب التوقيت المحلي في الولايات المتحدة، حول استجابة إدارته لـ «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى توقيع أوامر تنفيذية وإجراءات رئاسية أخرى تتعلق بالوباء، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ويحضر بايدن وهاريس وأزواجهم خدمة الصلاة الافتتاحية الرئاسية الافتراضية التي تستضيفها كاتدرائية واشنطن الوطنية، في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفي 12:45 مساءً يتلقى بايدن وهاريس الموجز اليومي للرئيس، وفى الثانية ظهرا أي ما يوازي التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في مصر، يلقي بايدن ملاحظات حول استجابة إدارته لفيروس كورونا، كما سيوقع أوامر تنفيذية.

ومن المتوقع أن تحضر هاريس هذا الحدث، بينما تعقد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، مؤتمرا صحفيًا قصيرًا في تمام الساعة الرابعة حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، للحديث عن أول يوم للرئيس في المكتب البيضاوي، وقالت إن الدكتور أنتوني فوتشي سيظهر في خلال المؤتمر، وفقًا لما قالته «بساكي» في بيان صحفي، اليوم، مشاركة فاوتشي جزء من جهودنا لضمان وجود خبراء في الصحة العامة، وخبراء طبيين يقودون اتصالاتنا حول العملية الجارية للسيطرة على الوباء.

ووقع بايدن بعد ساعات من أداء اليمين مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات المتعلقة بـ كوفيد - 19، والهجرة وتغير المناخ والمساواة العرقية وقضايا أخرى، من بين الإجراءات الأولى التي اتخذها كانت أوامر بفرض ارتداء الأقنعة على جميع الممتلكات الفيدرالية، والانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وتعزيز الدعم الفيدرالي للمجتمعات المحرومة.

وحددت الإدارة خطة تهدف إلى توسيع نطاق الاختبار وتوافر اللقاح بشكل كبير، وإعادة فتح غالبية المدارس في الأيام القادمة، وتوفير 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية أبريل المقبل.

في تحول كبير عن عهد ترامب، شكرت إدارة بايدن يوم الخميس منظمة الصحة العالمية على قيادتها الاستجابة للوباء على مستوى العالم. وأعلن الدكتور أنتوني فاوتشي أن الولايات المتحدة ستستأنف تمويل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.