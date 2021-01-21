إجازة الطلبة مع كورونا.. «وقت مذاكرة قد اللعب وماينسوش منصات التعليم»

عام استثنائي بالنسبة للجميع، وعلى طلاب المدارس بوجه خاص، لما لها من إجراءات احترازية جديدة ومختلفة تتعلق بالعملية التعليمية، حفاظًا عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي جاء من بينها تأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت منذ 16 يناير الجاري وتنتهي في 20 فبراير المقبل، واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد.

اختلف أولياء الأمور على قرار تأجيل الامتحانات إلى ما بعد 20 فبراير، بينهم من رأى أن الطلاب كانوا مستعدين لآداء الامتحانات، وأن تلك الإجازة ستؤثر عليهم، ومنهم من استغلها كفرصة في تعويض النقص ببعض الأجزاء في المناهج لدى أبنائهم، لذلك يقدم الخبراء التربيون بعض النصائح لاستغلال تلك الفترة في الموازنة بين الدراسة والترفيه.

تربوي: من الضروري أن يوازن الطلاب أوقاتهم بين المذاكرة والترفيه

بسبب الظروف الاستثنائية فهذه الأجازة للعمل وليست للراحة، بحسب ما قاله الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حيث إنه للمرة الأولي تسبق الأجازة آداء الامتحانات، لذلك فمن الضروري أن يشغل الطلاب أوقاتهم ما بين المذاكرة والترفيه، والاطلاع على المنصات التعليمية والقنوات التليفزيونية التابعة للوزارة، لأنها تتضمن أنماط الأسئلة المقدمة إليهم في الامتحانات التي من المقرر بدأها بعد الأجازة مباشرة.

«شحاتة»: يوم للراحة والاستجمام ثم متابعة المذاكرة طوال الأسبوع

تأكيد المعلومات وتثبيتها من خلال منصة «مدرستنا 2»، ومعرفة جداول مواعيد إذاعة الحلقات التعليمية للمواد الدراسية، أهم ما يجب على الطلاب فعله في الوقت الحالي، حسبما ذكر «شحاتة» لـ«الوطن»، مضيفًا أن ذلك دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم، من خلال تخصيص يوم أسبوعيًا للراحة والاستجمام، ومتابعة المذاكرة في باقي الأسبوع مثل أيام الدراسة الطبيعية، مع تنظيم عدد ساعات للترفيه.

الخبير التعليمي: أولياء الأمور عليهم الدور الأكبر لإعداد أبنائهم للامتحانات

ويأتي دور أولياء الأمور هو الأهم في تلك المرحلة، وفقًا لما أوضحه مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، وذلك من خلال متابعة أبنائهم في استكمال «لم المناهج»، لافتًا إلى أن أغلب الطلاب فرحوا بتأجيل الدراسة لقضاء وقت أكبر في اللعب والترفيه، والعودة بعد ذلك للمذاكرة قبل الامتحانات بأيام، ولهذا أولياء الأمور عليهم مسؤولية كبرى في إعداد طلابهم لمرحلة إنتهاء الفصل الدراسي الأول.

«حمزة»: منصات التعليم تكسب الطلاب المهارات الحديثة

وأضاف «حمزة» لـ«الوطن»، أن الطلاب أصبح لديهم وقت فراغ كبير بعد تأجيل الدراسة، وهو ما يمكنهم من قضاء عدد ساعات كبير في اللعب والترفيه، وتخصيص وقت مماثل له لإستكمال المذاكرة بالتبعية في المواد المختلفة، ووضع جدول لذلك، لافتًا إلى أن المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم تضع المناهج بطرق مبسطة، والاعتماد عليها بدلا من الدروس الخصوصية، ليكتسبوا مهارات التعليم الحديثة بمجهودهم الشخصي، وهو ما يفيدهم فيما بعد في السنوات الدراسية المقبلة وحياتهم العملية.