«التعليم»: انخفاض إصابات كورونا مؤشر لعقد الامتحانات بعد 20 فبراير

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة، مؤشر إيجابي لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لجميع مراحل التعليم، بعد 20 فبراير المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد قرار لدى الوزارة بإلغاء الامتحانات بسبب كورونا، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات، للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن فكرة إلغاء العام الدراسي الحالى 2020-2021، بسبب أزمة فيروس كورونا مستحيلة، مؤكدا أن الوزارة نجحت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى، فى تسيير العملية التعليمية واستكمال المناهج الدراسية، رغم تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها من الخبرة فى التعامل مع تسيير الامتحانات، والدليل على ذلك نجاح الوزارة فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة العام الماضى فى ظل كورونا إلى بر الأمان.

وأوضح المصدر، أن جميع اللجان الامتحانية سيتم توفير أجهزة قياس حرارية بها حال تم تحديد المواعيد النهائية لبدء الامتحانات، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، كما سيتم إلزام جميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان والمشرفين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الاستثنائي الحالي مهما كانت الظروف والصعوبات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عقد امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، حيث ستعقد الامتحانات إلكترونيا لأول مرة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة، علاوة على تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها.