فيديو.. أنصار ترامب يحتشدون للترحيب به في فلوريدا: أهلا بك في بيتك

بهدوء شديد غادر رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق دونالد ترامب العاصمة واشنطن أمس، متجها إلى ولاية فلوريدا، قبل ساعات من بدء مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، ضاربا بعرض الحائط البروتكولات التي تفرض وجوده في حفل حلف اليمين الدستوري، ليصبح ترامب الرئيس الأول الذي يغيب عن مراسم تنصيب خليفته منذ 150 عاما.

واحتشد العديد من مؤيدي ترامب في فلوريدا للترحيب به وهو في طريقه إلى منتجع مار إيه لاجو، حيث يخطط لقضاء فترة ما بعد الرئاسة مباشرة، ورفع أنصار الرئيس السابق أعلام ولافتتات حملت عبارات مثل مرحبا بك في بيتك، ولوح ترامب للحشد بينما كان موكبه يشق طريقه ببطء عبر الشوارع، وفقا لما نشرته شبكة فوكس نيوز.

President Trump skips inauguration, met by crowd of energetic supporters as he arrives in Florida. pic.twitter.com/qkD5i00lUq

وقالت إحدى المشاركات وتدعى أنيتا بارجاس، إنها جاءت من تكساس لإظهار دعمها للرئيس السابق، موضحة: أردنا فقط أن نظهر له مدى تقديرنا له، بينما قرر دانيال راكوس المشاركة حتى يظهر لترامب أنه ليس وحده، قائلا: لقد قام بعمل رائع.. نحن ندعمه.

ووصف المؤيد للرئيس السابق إيام هيديندال، عودة ترامب بأنها لحظة حزينة، متابعا: ولكن في نفس الوقت احتفالية بالنسبة لنا للترحيب به في الوطن مرة أخرى.

That’s not slowmo, President Trump’s motorcade is slowly making its way east on Southern Boulevard to Mar-a-Lago. As he went by he was waving at supporters @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Oc59AlsOuc